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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك وإعادة تعيينها.. شركة شهيرة تدفع ملايين الدولارات لهاكرز اخترقوا أنظمتها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:09 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وداء أهمها كالآتي.


دفعت شركة صناعة الساعات الذكية جارمن Garmin، فدية تقدر بملايين الدولارات لاستعادة الوصول إلى أنظمتها بعد هجوم الفدية الضار، الذي تعرضت له خلال الشهر الماضي، مما أدي فقدان الوصول إلى منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت.


تعد كلمة مرور فيسبوك Facebook، جزءا مهما من المعلومات التي تريد الوصول إليها على حسابك الخاص على الشبكة الاجتماعية، ولكن إذا كنت تملك كلمة مرور ضعيفة، ستحتاج إلى تغييرها فورا، فهناك احتمال كبير لتعرض حسابك إلى الاختراق بسببها.


كشفت شركة جوجل اليوم عن تفاصيل إغلاقها تطبيق Google Play Music للأبد، حيث سيتم منع المستخدمين في نيوزيلندا وجنوب أفريقيا من فتح التطبيق بحلول شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إغلاقه تمامًا لكل المستخدمين حول العالم بحلول شهر أكتوبر.


كشفت دراسة جديدة عن 4 أسباب تدفعك لشراء هاتفك الذكي الجديد من شركة نوكيا الفنلندية العريقة، بعدما عادت العلامة الشهيرة للأضواء من جديد بعدما تلاشت لسنوات، حيث يبذل رئيسها أقصي جهد ممكن لعودة الصانع الفنلندي لعرش السوق العالمية من جديد.


يبدو أن مفاجآت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالأمس لن تنتهي؛ بعدما أطلق الصانع الكوري العريق، عدة أجهزة دفعة واحدة، بينما تابع الحدث الملايين حول العالم من محبي أجهزة الأندرويد.


لطالما بذل محبو هاتف آيفون الأذكي والأشهر فى العالم مجودا كبيرا للبحث عن أفضل العروض لشراء أى من إصداراته، وخوض تجربة الأداء السلس والتصميم المبهر الذى يميز منتجات آبل، وسبب البحث عن تلك العروض هو ارتفاع أسعار آيفون بشكل ملحوظ مقارنة بباقي الهواتف.


كشفت علامة The Razer Arctech المتخصصة فى صناعة الحافظات أو "الجرابات" الخاصة بالهواتف الذكية خاصةً الرائدة Flagship، وها هي تكشف النقاب عن اثنين من أغطيتها الجديدة لهواتف Galaxy Note20 و Note 20 Ultra.
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