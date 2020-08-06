أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك وإعادة تعيينها.. شركة شهيرة تدفع ملايين الدولارات لهاكرز اخترقوا أنظمتها

كشفت علامة The Razer Arctech

المتخصصة

فى صناعة الحافظات أو "الجرابات" الخاصة بالهواتف الذكية خاصةً الرائدة Flagship، وها هي تكشف النقاب عن اثنين من أغطيتها الجديدة لهواتف

و Note 20 Ultra.