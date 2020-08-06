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محافظات

5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.. ربيع: تنويع مصادر الدخل أهم أولوياتنا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ ٦ سنوات، كان الحلم والبداية بدفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر القناة الجديدة، وبعد مرور ٥ سنوات من افتتاح القناة، مستمرون في مشروعات التنمية بخطة إستراتيجية طموحة لاستكمال المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأضاف أن هيئة قناة السويس ستبقى أحد أهم مصادر الفخر والنور في التاريخ المصري، وستظل شاهدا على نضال المصرين لتبقى مصر قلب العالم، والاختيار الأول تجاريا وسياحيا وملاحيا. 

وأشار ربيع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنويع مصادر الدخل بهيئة قناة السويس والاهتمام بتطوير الأصول والموارد الفنية والبشرية، حيث عكفت الهيئة على اتخاذ خطوات جدية في تنفيذ إستراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة المثلي من القدرات والإمكانيات المتاحة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وقد بدأ العمل الفعلي بإستراتيجية تطوير ترسانات الهيئة وفق أجندة عمل تراعي الإمكانيات المتاحة وتعتمد على ترتيب الأولويات المتعلقة برفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير المعدات والمهمات، فضلًا عن فتح أفاق جديدة للتعاون بعقد شراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة مثل الشراكة مع شركة AKABARS  الروسية.
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