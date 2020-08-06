كيف يمكن تشخيص إصابة الطفل بالصدفية

الصدفية مثل بقع حمراء متقشرة. يمكن أن يصاب الناس من جميع الأعمار بها، بما في ذلك الأطفال الصغار. ومع ذلك، على الرغم من أن الصدفية يمكن أن تحدث عند الأطفال، إلا أنها غير شائعة.





فى الصدفية، يصبح الجهاز المناعي مفرط النشاط. تستهدف أجزاء منه خلايا الجلد السليمة وتسبب الالتهاب والنمو السريع لخلايا الجلد، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.







تؤدي الصدفية إلى تسريع عملية تجديد خلايا الجلد، مما يؤدي إلى تراكمها بسرعة كبيرة على سطح الجلد. يمكن لخلايا الجلد الإضافية الناتجة أن تخلق بقعًا جافة وحمراء ومسببة للحكة ومؤلمة أحيانًا.





في هذه المقالة، نوضح كيف يصاب الأطفال بالصدفية، وكيف يمكن أن تؤثر عليهم، وكيفية تشخيصها وعلاجها.





هل يمكن أن يصاب الأطفال بالصدفية؟

قد يكون من الصعب تشخيص الصدفية عند الأطفال.

نادرا ما يصاب الأطفال بالصدفية. في الواقع، ومن المرجح أن تظهر على الأشخاص علامات أعراض الصدفية الجلدية من سن 15 إلى 35 عامًا.





على الرغم من أن الأطفال الرضع والأطفال الصغار جدًا يمكن أن يصابوا بالصدفية، إلا أن الطبيب لن يكون قادرًا على تأكيد التشخيص إلا من خلال المراقبة الدقيقة.





تميل الصدفية عند الأطفال إلى أن تشبه إلى حد كبير طفح الحفاضات. لهذا السبب، يمكن أن يكون من السهل بشكل خاص الخلط بين صدفية الأطفال والطفح الجلدي الأكثر شيوعًا.





عادة ما يتم حل هذه الأعراض بالعلاج الفعال. إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تظهر على الطفل علامات الصدفية.





وفقًا لتحالف الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، فإن تشخيص مرض الصدفية لدى الأطفال، أو "الصدفية الحفاضية"، لا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بالصدفية في وقت لاحق في مرحلة الطفولة.





أعراض الصدفية عند الأطفال

قد يكون من الصعب للغاية تشخيص الصدفية عند الأطفال. يمكن أن تظهر الأعراض مشابهة جدًا لأعراض الأمراض الجلدية الأكثر شيوعًا.





عادة ما تؤدي الصدفية عند الأطفال إلى ظهور طفح جلدي أحمر غير متقشر حول ثنايا منطقة الفخذ.





قد يصابون أيضًا بمزيد من الآفات المتقشرة على فروة الرأس. قد يبدو هذا مشابهًا لقلنسوة المهد أو التهاب الجلد الدهني.