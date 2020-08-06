AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسحة عاجلة لسلة الاتحاد السكندري بعد إصابة أحد اللاعبين بـ كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:37 ص
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
Advertisements
محمد سمير
أجرى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مسحة عاجلة للتأكد من خلو اللاعبين وجميع عناصر الفريق من عدوى فيروس كورونا.


وخضع الفريق للمسحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في مقر نادي الاتحاد بمنطقة سموحة.


جاء ذلك عقب ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين، وتم عزله فورا عن طريق محمد كمال، طبيب الفريق.


وأصدر محمد مصيلحي، رئيس النادي، قرارا بعمل مسحة لجميع أعضاء فريق كرة السلة، سواء الجهاز الفني والإداري والطبي أو اللاعبين للاطمئنان على حالتهم.


يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد أبلغ الأندية بعمل المسحات على نفقتهم الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سموحة يكشف عن موعد إجراء المسحة الثانية للاعبين

حالة إيجابية واحدة.. الاتحاد وسموحة يجريان مسحة كورونا الثانية استعدادا للدوري.. صور

بمقر النادي.. لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا الثانية

الزمالك يقرر خضوع اللاعبين لمسحة ثالثة

سلبية المسحة الرابعة بـ سموحة والاتحاد السكندري

ظهور 3 إصابات جديدة بـ كورونا داخل الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

ويزو تتذكر الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.. وتطلب من متابعيها الدعاء لها

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

ضربة البداية.. الدوري يعود بمباراة الزمالك والمصري اليوم

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ماكرون يغادر فرنسا متوجهاً إلى لبنان

بدون جراحة.. تخلصى من البواسير بـ طرق منزلية سريعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها