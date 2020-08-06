مسحة عاجلة لسلة الاتحاد السكندري بعد إصابة أحد اللاعبين بـ كورونا

أجرى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مسحة عاجلة للتأكد من خلو اللاعبين وجميع عناصر الفريق من عدوى فيروس كورونا.









وخضع الفريق للمسحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في مقر نادي الاتحاد بمنطقة سموحة.









جاء ذلك عقب ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين، وتم عزله فورا عن طريق محمد كمال، طبيب الفريق.









وأصدر محمد مصيلحي، رئيس النادي، قرارا بعمل مسحة لجميع أعضاء فريق كرة السلة، سواء الجهاز الفني والإداري والطبي أو اللاعبين للاطمئنان على حالتهم.







