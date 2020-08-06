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مرأة

بقع السلمون.. 5 أمراض جلدية تصيب الأطفال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:00 ص
بقع السلمون... 5
بقع السلمون... 5 أمراض جلدية تصيب الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

يظهر على الأطفال أنواع كثيرة من الأمراض الجلدية، فإذا لاحظتِ على طفلك بعض من هذه العلامات عليك اكتشاف نوع المرض الجلدي الذي يعاني منه طفلك، إليك بعض الأنواع.


وفقا لما نشره موقع mediacl news today، فإن صدفية الأطفال نادرة جدًا، إذا كان الطفل يعاني من طفح جلدي، فمن المحتمل أن يشير إلى حالة أكثر شيوعًا، مثل الإكزيما.


يشمل الطفح الجلدي الذي يصيب الأطفال غالبًا ما يلي:

البثور الوردية: لا تتطلب علاجًا وعادةً ما تختفي من تلقاء نفسها مع مرور الوقت.


سمية الحمامي: هذا طفح جلدي شائع آخر يظهر على شكل بقع حمراء مرتفعة قليلًا مع حدود غير واضحة المعالم. غالبًا ما توجد نقطة بيضاء أو صفراء صغيرة في مركز الطفح الجلدي.


الجلد الجاف المتقشر: يعاني جميع الأطفال تقريبًا من هذا، عادة ما يكون الجلد الموجود أسفل البقع الجافة ناعمًا ورطبًا.


نتوءات بيضاء صغيرة على الأنف والوجه: تظهر بسبب انسداد الغدد الدهنية في الجلد. تميل إلى التحسن، حيث تفتح الغدد خلال بضعة أيام أو أسابيع.


بقع السلمون: هي أعشاش صغيرة من الأوعية الدموية تتجمع معًا. يميل الاحمرار إلى الزوال بعد بضعة أسابيع أو أشهر، على الرغم من أنه في بعض الأحيان لا يختفي تمامًا.

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