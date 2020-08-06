الإيجيبشن ليج عاد إليكم من جديد.. الأهلي يتسيد والزمالك على الدرجة الرابعة والمقاصة ضايع

عادت الحياة مجددا إلى الملاعب بعد قرار استئناف بطولة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مساء اليوم، الخميس، فريق الزمالك نظيره النادى المصري ضمن مؤجلات المسابقة المحلية.









التوقف الإجباري للمسابقات المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا لم يجعل المسئولين عن الرياضة يتراجعون عن المضي قدما فى السعى لإعادة الدورى المحلى رغم محاولات الفريق المعارض الذى ترأسه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لإجهاض استئناف البطولة.









الأهلي تسيد الايجبشين ليج قبل التوقف الإجباري، فيما تراجع غريمه التقليدى نادى الزمالك إلى المركز الرابع فى ظل خروج الفرنسي باتريس كارتيرون للتأكيد على أن التركيز ينصب على دورى أبطال أفريقيا.











فيما يعتبر فريق مصر المقاصة من أكثر الفرق ضياعا، حيث تعرض لأطول سلسلة من الخسائر في المسابقة المحلية منذ انطلاق الموسم الجارى وحتى لحظة عودة البطولة.









"صدى البلد" يرصد بالأرقام كيف تسيد المارد الأحمر وتراجع الفارس الأبيض وضياع الفريق الفيومي وسط سلسلة من الهزائم.









عدد الأهداف

349 هدفا بمعدل 2.22 هدف في المباراة.









الهداف

عبد الله السعيد 13 هدفا حتى الآن.









أكبر فوز داخلي

فى مباراة الأهلي وطنطا، حيث حقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5-0









أكبر فوز خارجي

فى مباراة أسوان والأهلي وفاز خلالها الشياطين الحمر بنتيجة 1-5









الأعلى تهديفا

جاءت المباراة الأعلى تهديفا فى لقاء أسوان مع الأهلي، حيث خرجت بنتيجة لصالح المارد الأحمر بنتيجة 1-5.









أطول سلسلة انتصارات

تسيد النادى الأهلي الفرق الأعلى معدلات الانتصار فى مباريات الدورى المحلى قبل التوقف الإجباري بعد الفوز فى 16 حتى الآن.









أطول سلسلة عدم خسارة

جاءت أطول سلسلة عدم خسارة فى الدورى المحلى من نصيب النادى الأهلي، حيث لم يخسر فى 17 حتى الآن.









أطول سلسلة لا فوز

فريق مصر للمقاصة ضائع وسط الخسائر والتعادلات فى 13 مباراة.









أطول سلسلة خسائر

جاءت أطول سلسلة خسائر من نصيب نادي مصر، حيث تلقى خسارة فى 6 مباريات.









أقوى هجوم

يعد أقوى هجوم من نصيب النادي الأهلى، حيث نجح في تسجيل 46 هدفا حتى لحظة التوقف الإجباري.









أقوى دفاع