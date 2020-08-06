الدوري الأوروبي.. إشبيلية يستضيف روما في مواجهة لحسم التأهل

يستضيف ملعب "إم أس في " أرينا الالماني مواجهة حاسمة بين فريق إشبيلية الإسباني ومنافسه روما الإيطالي اليوم، الخميس ، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.





ويسعى فريق إشبيلية لإسعاد جماهيره وتحقيق اللقب الأوروبي المفضل، حيث يعد أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 5 بطولات متفوقا على يوفنتوس وإنتر ميلان وليفربول واتليتكو مدريد الذين حققوا اللقب ثلاث مرات فقط.





ويحاول فريق إشبيلية إسعاد جماهيره بعد الظهور المحلى غير الجيد في بطولة الدوري الإسباني وتحقيقه المركز السادس برصيد 59 نقطة.



