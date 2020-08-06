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رياضة

الدوري الأوروبي.. إشبيلية يستضيف روما في مواجهة لحسم التأهل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:54 ص
اشبيلية وروما
اشبيلية وروما
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عبدالله هشام
يستضيف ملعب "إم أس في " أرينا الالماني مواجهة حاسمة بين فريق إشبيلية الإسباني ومنافسه روما الإيطالي اليوم، الخميس ، في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي. 

ويسعى فريق إشبيلية لإسعاد جماهيره وتحقيق اللقب الأوروبي المفضل، حيث يعد أكثر الأندية تحقيقا للقب برصيد 5 بطولات متفوقا على يوفنتوس وإنتر ميلان وليفربول واتليتكو مدريد الذين حققوا اللقب ثلاث مرات فقط.

ويحاول فريق إشبيلية إسعاد جماهيره بعد الظهور المحلى غير الجيد في بطولة الدوري الإسباني وتحقيقه المركز السادس برصيد 59 نقطة. 

على جانب آخر، يدخل روما المباراة بطموح تحقيق اللقب الأوروبي بعد الفشل المحلي في الوصول إلى المربع الذهبي للدورى الإيطالي واحتلاله المركز الخامس برصيد 70 نقطة.
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