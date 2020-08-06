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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 6 أغسطس 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم  في بورصة الدواجن العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة وأعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 20 إلى 22 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17 و18 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.75 و9.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.


بورصة البيض اليوم
وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح من 36 لـ 38 جنيهًا.

 بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.
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