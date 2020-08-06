بعد سحق النصر برباعية.. مدافع الهلال السعودي: الدوري لم يحسم

أكد علي البليهي مدافع فريق الهلال السعودي، أن الهلال لم يحسم مسابقة الدوري، رغم توسيع فارق النقاط مع منافسه النصر.
وكان الهلال سحق النصر بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي.
وقال علي البليهي في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "لا يمكن أن نقول إننا حسمنا الدوري بعد الفوز على النصر، فلا يزال أمامنا 7 مباريات في الدوري تحتاج منا إلى جهد كبير".
وأضاف: "المباريات المقبلة لن تكون سهلة، لأننا سنواجه فرقا تبحث عن كل نقطة في مسابقة الدوري، لأهداف متفاوتة".
ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.