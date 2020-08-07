AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تكشف خطة لجنة التعليم بالبرلمان خلال اجتماعاتها المقبلة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:06 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستضع على أولوياتها خلال اجتماعاتها المقبلة استكمال مناقشة مشاكل مصروفات المدارس الخاصة وملامح خطة الوزارة بشأن العام الدراسى الجديد.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش أيضا نظام الثانوية العامة الجديد، بعد حديث وزير التعليم عنها فى وسائل الإعلام، وإعلانه انتهاء النظام القديم للثانوية العامة.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن اللجنة عقدت اجتماعا قبل عيد الأضحى المبارك مع نواب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى ومحمد حجازى لمناقشة خطة وزارة التعليم بشأن العام الدراسى الجديد.

وأوضحت أننا سندعو المسئولين فى وزارة التعليم لحضور هذه الاجتماعات لمناقشة هذه المشاكل، والعمل على التوصل إلى حلول لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة كورونا.. نواب: المقترح يحل مشكلة تكدس الطلاب وعجز المدرسين فى الفصول..وبرلمانية: لابد من تجهيز البنية التحتية التكنولوجية

تعليم البرلمان: اجتماع مهم يتعلق بامتحانات الثانوية العامة وموازنة التعليم غدا

تعليم النواب: تلقينا شكاوى من أولياء أمور بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

تعليم البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة خطة الوزارة بشأن المدارس الفنية في العام الدراسي الجديد .. الأحد

على مدار يومين.. تعليم البرلمان تنعقد لحسم خطة العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

سورة الملك كاملة مكتوبة.. اقرأها قبل النوم تنجو من عذاب القبر

القدر الذي تدرك به صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

الانخفاض مستمر .. الصحة: تسجيل 131 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات