برلمانية تكشف خطة لجنة التعليم بالبرلمان خلال اجتماعاتها المقبلة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستضع على أولوياتها خلال اجتماعاتها المقبلة استكمال مناقشة مشاكل مصروفات المدارس الخاصة وملامح خطة الوزارة بشأن العام الدراسى الجديد.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش أيضا نظام الثانوية العامة الجديد، بعد حديث وزير التعليم عنها فى وسائل الإعلام، وإعلانه انتهاء النظام القديم للثانوية العامة.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن اللجنة عقدت اجتماعا قبل عيد الأضحى المبارك مع نواب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى ومحمد حجازى لمناقشة خطة وزارة التعليم بشأن العام الدراسى الجديد.





وأوضحت أننا سندعو المسئولين فى وزارة التعليم لحضور هذه الاجتماعات لمناقشة هذه المشاكل، والعمل على التوصل إلى حلول لها.