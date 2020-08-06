تحركات عاجلة من سفارة مصر في بيروت عقب انفجار المرفأ.. الاطمئنان على سلامة المصريين.. شحن جثامين الضحايا.. تخصيص خط ساخن للطوارئ.. ومتابعة سير العمل في المستشفى الميداني المصري

طائرتا مساعدات طبية من مصر إلى الشعب اللبناني

إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي

متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم العون اللازم

3 وفيات وإصابة واحدة بين أبناء الجالية المصرية بـ بيروت

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

كانت مصر من أوائل الدول التي تضامنت مع لبنان في مصابه، وأول من بدأت في تقديم المساعدة له عن طريق المستشفى المصري الميداني، كما أن ثلاثة مصريين استشهدوا جراء هذا الحادث، وكل مصري يشعر وكأن ما حدث في مرفأ بيروت تم في ميناء مصري، وهذا هو حق الأخوة والعروبة، ومكانة لبنان التاريخية في قلوبنا.

جسر جوي إغاثي

كما أعلن السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، أن جمهورية مصر العربية، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، كما قررت مصر إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين في مصابهم، وتنفيذًا لقرار القيادة المصرية، بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق إلى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.

كما تفقد السفير الدكتور ياسر علوي، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت.

في إطار المتابعة المصرية المستمرة لمستجدات الوضع الراهن في لبنان أجرى السفير الدكتور ياسر علوي اتصالًا بدولة الرئيس حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، سبقته عدة اتصالات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، ومع وزارة الخارجية اللبنانية، حيث نقل للمسئولين اللبنانيين تعازي الشعب المصري القلبية في ضحايا الحادث، مؤكدًا التضامن المصري الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الوضع الدقيق، واستعداد مصر لتلبية أي احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة، ووعد المسئولون اللبنانيون بموافاة مصر بهذه الاحتياجات في أقرب وقت.

وخلال الاتصالات، استعرض السفير نشاط المستشفى المصري الميداني في بيروت في مواكبة الحادث الأليم، حيث بدأ المستشفى بالفعل في استقبال وإسعاف المصابين، هذا، وتواصل السفارة متابعة الموقف أولًا بأول مع السلطات اللبنانية.

كما أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على أثر الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، كما تقدمت السفارة بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.







وطمأنت السفارة أبناء الجالية المصرية في لبنان أنه بالتواصل مع رابطة الجالية المصرية والكنيسة القبطية والمؤسسات المصرية المختلفة ومناطق تجمعات المصريين في لبنان، فإن هناك 3 حالات وفيات من أبناء الجالية وباقي المصريين بخير ولم تشهد الساعات الأخيرة سوى حالة إصابة واحدة لمواطن مصري يعمل بالقرب من مكان الانفجار وسقط بفعل التدافع، وحالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم بالمركز الطبي المصري في بيروت، وسوف تستمر السفارة في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم العون اللازم، وفي حالة الاحتياج لمساعدة يرجى الاتصال على الخط الساخن ومتابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم العون اللازم، وفي حالة الاحتياج لمساعدة يرجى الاتصال على الخط الساخقم 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 «الرقم الداخلي 102 أو 104».

وتواصل السفارة اتصالاتها على مدار الساعة مع المسئولين اللبنانيين لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول.