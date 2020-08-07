تعليم البرلمان تناقش تعديل مادة فى قانون تنظيم الجامعات.. الأحد المقبل

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن لجنة التعليم ستناقش خلال إجتماعها يوم الأحد 9 أغسطس تعديل مادة فى قانون تنظيم الجامعات.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل هذه المادة ينص على السماح لوزير التعليم العالى بعج موافقة المجلس الأعلى للجامعات إدخال تعديل على نظام الإمتحانات ، وذلك لمواكبة الظروف الحالية.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه من المقرر ان يتم مناقشة هذه المادة ، وبعد موافقة لجنة التعليم عليها ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم 16 أغسطس للتصويت عليها.