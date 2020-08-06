بعد السقوط في الديربي.. لاعبو النصرالسعودي يخسرون 3 ملايين ريال





وذكرت صحيفة" الرياضية" السعودية، أن لاعبو النصر خسروا قرابة الثلاث وملايين ونصف المليون ريال، بعد السقوط أمام المصر، وهي المكافأة المرصودة لهم من قبل أعضاء شرف النادي، حال فوزهم على الهلال.





وأضافت الصحيفة، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق كان قد وعد اللاعبين بتقديم مكافأة قدرها مليون ريال، حال الفوز بالديربي، فيما رصد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي مكأفاة تبلغ مليونين و 400 ألف ريال، ومحمد الساير العضو الآخر 20 ألف ريال لكل لاعب حال تحقيق الفوز.





ورفع الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 64 في صدارة الدوري السعودي بعد الفوز بالديربي، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 56 في المركز الثاني.

خسر لاعبو النصر السعودي قرابة الثلاث ملايين ونصف المليون ريال، بعد الخسارة أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري.