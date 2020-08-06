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حوادث

سيولة تامة في أغلب الأنحاء.. الحالة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:47 ص
طرق صحراوية
طرق صحراوية
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احمد مهدى
أعلنت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، على الطرق الصحراوية، والتى تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.
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