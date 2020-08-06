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اقتصاد

شعبة القصابين: المصريون استهلكوا 28 ألف طن لحوم بـ 450 مليون جنيه في العيد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن المصريين استهلكوا 28 ألف طن لحوم حمراء سواء كأضاحى أو شراء خلال عيد الأضحى. 

وأضاف عبد الباسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أنواع اللحوم تنوعت ما بين 7 آلاف طن لحوم بقرية و8 آلاف طن لحوم جاموسي بلغت قيمتها 125 مليون جنيه و2900 طن لحم ضأن بلغت قيمتها 80 مليون جنيه. 

وأشار إلى أن حجم استهلاك المصريبن من لحوم ماعز بلغت 1200 طن قيمتها 65 مليون جنيه و195 طن لحوم جمال بلغت قيمتها 13 مليون جنيه وغيرها من أنواع اللحوم، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة اللحوم التي تناولها المصريون خلال عيد الأضحى  450 مليون جنيه متضمنة ما تم استيراده من الخارج. 

وأكد أن أسعار اللحوم مستقرة إلى حد كبير مع توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة.

وكشف عن ارتفاع مبيعات اللحوم خلال الأشهر الأخيرة ومع بداية جائحة كورونا بنسب تصل إلى 30%، موضحا أن اللحوم المستوردة ساهمت إلى حد كبير  في تحقيق التوازن السعري بالسوق. 

واشار  إلى أن هناك صفقات جديدة تم إبرامها وفى طريقها لدخول السوق المحلية قريبا ومنها لحوم حية مستوردة من إسبانيا.

ولفت إلى أنه برغم حالة الركود التي أصابت غالبية القطاعات التجارية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، فإن مبيعات اللحوم سجلت ارتفاعا في حدها الأقصى 30%. 

وقال إن المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك لمدة تزيد على 3 شهور، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض. 

وعن الأسعار اوضح عبد الباسط  ان الاسعار تراوحت اللحوم البلدي الكندوز بين 110 حتى 150 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيها، السجق 110-125 جنيها، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيها، وأسعار البرجر البلدي بين 100-120 جنيها. 

 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 و 110 جنيهات. 


تجدر الاشارة الى زيادة إنتاج الماشية بالسوق المحلية بمعدلات طفيفة ليبلغ نحو 1.94 مليون رأس، مقابل 1.93 مليون رأس في عام 2018. ويبلغ عدد قطعان الثروة الحيوانية في مصر نحو 9.5 مليون رأس، موزعة بين 4.7 مليون بقرة، و3.8 مليون جاموسة.

وبلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء العام الماضي نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة. 
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