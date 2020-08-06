بيروت تئن وتتشبث بالحياة.. انفجار المرفأ دمر نصف المدينة وشرد 300 ألف من سكانها.. وعدد القتلى ارتفع لـ 137 شخصا.. ومساعدات عربية وأجنبية تتدفق على لبنان.. أبرز عناوين صحف الإمارات اليوم

حريق ضخم بسوق شعبية في عجمان

الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني

عُمان: رفع قيود الانتقال بين المحافظات وتقليص ساعات الحظر

مسلحون يقتحمون منتجع ترامب في فلوريدا

وفيات «كوفيد-19» تتجاوز 700 ألف عالميًا بمتوسط شخص كل 15 ثانية









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ذكرت صحيفة "الوطن" أنه بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني تشمل أدوية وإمدادات طبية، وذلك في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمّت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء.









وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بإعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 43369 فحصًا جديدًا، خلال 24 ساعة، مما ساهم في الكشف عن 254 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61606 حالات.









وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة، بينما تم شفاء 295 حالة من مرض كوفيد-19









وقالت صحيفة "البيان" إن فرق إدارة الدفاع المدني في عجمان تمكنت من السيطرة على حريق كبير نشب بأحد الأسواق الشعبية في منطقة عجمان الصناعية الجديدة، وتطوّر في ما بعد وامتد لكل أنحائه، وظلت فرق الإطفاء تكافحه لساعات عديدة حتى تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.









وأكدت إدارة الدفاع المدني في عجمان، أن بلاغًا ورد لغرفة العمليات يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان بعد عصر أمس، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والإطفاء والشرطية إلى موقع الحريق وتبين امتداده وتطوره.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الخليج" بإعلان سلطنة عُمان أنه اعتبارًا من يوم السبت، سترفع قيود الانتقال بين المحافظات، والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو، للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الأضحى.









واعتبارًا من يوم السبت، ستقلص عُمان أيضًا ساعات حظر التجول، لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا لمدة أسبوع، بدلًا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا. وسيظل الإغلاق الكامل ساريًا على محافظة ظفار في الجنوب، حتى إشعار آخر.









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء ارتفع إلى 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة، بعد أن سجلت حصيلة بمقتل 135 شخصًا من جراء الانفجار أمس، وجرح أكثر من 4 آلاف شخص.









وأضافت الوزارة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين من جراء تفجير بيروت.









في السياق ذاته، أوضحت صحيفة "البيان" إعلان محافظ بيروت مروان عبود، أمس الأربعاء، أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين بلا مأوى في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء نحو نصف مساحتها، متسببًا بأضرار تتخطى كلفتها ثلاثة مليارات دولار.









وقال عبود لوكالة "فرانس برس": "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيرًا إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وبانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".









وأضافت صحيفة "الخليج" أن المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية بدأت في الوصول إلى لبنان، أمس الأربعاء، للتخفيف من آثار الكارثة بعد الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء «كافة الفرقاء السياسيين» وبحث تنسيق المساعدات، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اشتباه أجهزة بلاده في أن انفجار بيروت ناتج عن «اعتداء».



فقد سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين. وفي عمّان أمر العاهل الأردني عبد الله الثاني بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، مؤكدًا أنه «سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية. وفي تونس أمر الرئيس قيس سعيّد بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إلى لبنان وجلب مئة جريح للعلاج إلى تونس، وشملت حمولة الطائرتين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، للمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين.



أما فرنسا فقالت إنها ستنقل عبر طائرتين عسكريتين تقلان فريقًا من الأمن المدني وعدة أطنان من المعدات الطبية ومركزًا صحيًا نقالًا.







وفي شأن آخر، قالت صحيفة "الخليج" إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ثلاثة منازل في القدس المحتلة، وسلمت سلطاته تسعة إخطارات بوقف العمل في سلفيت، وجرف مستوطنون أراضي زراعية لشق طريق استيطاني، ونددت بلدية الخليل بنقل صلاحية إدارة الحرم لمجلس التنظيم الأعلى «الإسرائيلي».













دوليا، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن فيروس كورونا المستجد أسفر عن وفاة 701 ألف و112 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم، حسب تعداد وضعته «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية أمس.









ووفقًا لحسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة نتيجة الإصابة، ويعني ذلك وفاة 247 شخصًا كل ساعة أو شخص كل 15 ثانية.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تجاوزت عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونًا، بحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 0500 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.









فيما أشارت صحيفة "الوطن" إلى تسجيل الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس).









وبذلك يرتفع إلى نحو 158 ألفًا العدد الإجماليّ للوفيات التي تم إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر.









كما سجلت الولايات المتحدة 53,158 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4,82 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة.









وذكرت صحيفة "البيان" نقلا عن رويترز أن الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعد دخولهم منتجع مار الاغو المملوك للرئيس دونالد ترامب وبحوزتهم بندقية كلاشنيكوف في حقيبة ظهر.









وقال مايكل أوجرودنيك، المتحدث باسم شرطة بالم بيتش، إن الصبية الثلاثة البالغين من العمر 15 عاما قفزوا من فوق سور في مار الاغو أثناء فرارهم من ضابط شرطة مساء يوم الجمعة.









كان الضابط اقترب من الصبية أثناء جلوسهم في سيارة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من المنتجع.









