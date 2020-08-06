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فن

بملابس رياضية.. أحمد فهمى بصحبة أصدقاء الطفولة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شارك الفنان أحمد فهمى، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له من ملعب التنس بصحبة اصدقائه. 

كتب أحمد على الصورة "أصدقاء الطفولة ❤️🏸".

وقامت الفنانة هنا الزاهد بالرد عليه "برافو ... كمل فخورة بيك جدا".

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يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".

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