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حوادث

"تروسيكل" ينهي حياة طفلة ويصيب والدتها في سوهاج

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:36 ص
حادث
حادث
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خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، طفلة جثة هامدة ووالدتها مصابة، عقب اصطدام تروسيكل بهما اثناء سيرهما في الطريق بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

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الشرطة ألقت القبض على قائد التروسيكل، وبمناقشته أكد أنه فوجئ بالسيدة تحمل طفلتها تعبر الطريق ولم يتمكن من مفاداتهما.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد وصول "إسراء.م.ا" 3 سنوات "جثة هامدة"، والدتها "بخيته.ع.ع" 40 عاما ربة منزل مصابة بكسر بالأصبع الأوسط باليد اليسري وتقيمان بناحية الجلاوية أثر حادث دراجة نارية "تروسيكل.


بسؤال الثانية قررت بأنه أثناء حمل ابنتها وسيرها بذات الناحية اصطدمت بهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة "حمادة.ح.م" 17 عاما طالب ويقيم بندر ساقلتة مما نتج عنه إصابتها ووفاة ابنتها واتهمت قائد التروسيكل بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية.


بسؤال قائد التروسيكل قرر بأنه فوجئ بالمذكورتين أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما، وتم تحرير المحضر اللازم.

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