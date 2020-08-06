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رياضة

ذكريات الدوري .. 4 نجوم شواكيش يكسرون حاجز الـ 100 هدف و8 أندية تلجأ لتغيير جلدها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:02 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسري غازي
عادت الحياة مجددا إلى الملاعب بعد قرار استئناف بطولة الدورى الممتاز حيث يلتقى مساء اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره النادى المصري ضمن مؤجلات المسابقة المحلية.

التوقف الإجباري للمسابقات المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا لم تجعل المسؤلين عن الرياضة يتراجعون عن المضي قدما فى السعى لاعادة الدورى المحلى رغم محاولات اللوبي المعارض الذى ترأسه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لإجهاض استئناف البطولة.

على مدار تاريخ الدورى المحلي شهد العديد من المفارقات حيث نجح 4 نجوم ينتمون إلى نادي الترسانة قلعة الشواكيش فى كسر حاجز  الـ 100 هدف.

كما شهد لجوء 8 فرق تغيير الاسم الخاص بالنادي على  مدار تاريخ الكرة المصرية.

ونجح النجوم الاربعة حسن الشاذلي ومصطفي رياض وحسام حسن ومحمد أبو تريكة فى تخطى حاجز الـ 100 هدف في الدوري وجميعهم ارتدوا قميص قلعة الشواكيش نادى الترسانة.

فيما شاركت 8 أندية في مسابقة الدوري بأكثر، من اسم من بينها الزمالك (فاروق) وجولدي (المعادن) واتحاد عثمان (مزارع دينا) وحرس الحدود (السواحل) والأسيوطي سبورت (بيراميدز).
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