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حوادث

مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث سيارة بالبحيرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:37 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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قسم المحافظات
لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين، جراء وقوع حادث انفجار إطار سيارة ملاكى بطريق" القاهرة - اسكندرية" الزراعى أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار إطار سيارة ملاكى وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج اللازم. 


والمصابون هم: "أحمد منصور شرف الدين، أحمد محمد نبيل، هانى محمد رحال، محمد على رخا، أحمد محمد خضر". 

ووفاة "أحمد رمزى ابو العنين" وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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