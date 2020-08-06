هدوء واستقرار بلجان الثانوية الأزهرية بالودي الجديد لأداء امتحان التفسير

سادت حالة من الهدوء والاستقرار اثناء أداء طلاب الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) بـ الوادي الجديد ، امتحان مادة التفسير صباح، اليوم، الخميس؛ في ختام ماراثون الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠م.





وأكد الشيخ عبد الجليل مدير عام المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد للعلوم الشرعية والعربية، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة في كل اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، فضلا عن تواجد ممرض واخصائي بكل لجنة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.





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وأوضح عبد الجليل أن هناك متابعة مستمرة من مشيخة الأزهر والمنطقة الأزهرية من قطاع المعاهد الأزهرية ومديري المراحل التعليمية .. علاوة على جهود المحافظة والجهات المعنية في توفير كل الخدمات والتسهيلات.





كما تفقد عبدالله سعيد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب إمتحانات الشهادة الثانوية (القسم العلمي ) بمعهد ناصر الثانوي بالخارجة وذلك لمتابعة سير الامتحانات قبل بدء الامتحان بمقار اللجان ومتابعة تنظيم دخول الطلاب اللجان والالتزام بالمسافات المتباعدة بين الطلاب بعضهم بعضا والاطمئنان على سلامة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الطلاب وكل العاملين باللجان والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.





واطمأن عبدالله سعيد المدير العام على تجهيزات غرفة العزل الموجودة داخل اللجنة في حالة الاحتياج إليها في حالة الطوارئ حرصا على أمن وسلامة الجميع.





وأشاد الوكيل الثقافي بالمنطقة بهدوء وانتظام لجان الامتحانات من حيث الانضباط والتزام السادة المعنيين بلجنة الامتحانات بتطبيق كل التدابير اللازمة من تعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان ونظافة دورات المياه وارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على التباعد داخل اللجان وخارجها.