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أخبار العالم

نحو المليون درهم..لاعب كرة إماراتي يتعرض للسرقة علي يد طباخه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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محمود نوفل
تعرض منزل أحد لاعبي كرة القدم الإماراتين الشهيرين للسرقة علي يد طباخه الأسيوي حيث تم سرقة ساعتين وسوار يد فخمة يقدر ثمنها بنحو 700 ألف درهم.

وأوضح المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي إن المتهم يعمل لديه في المنزل طباخ حيث يتولى إدارة أغراض مختلفة مثل غسل وتريب الملابس، لافتًا إلى أنه فوجئ باختفاء منقولات ثمينة عبارة عن ساعتين يبلغ ثمن إحداهما 420 ألف درهم وسوار يد كانت بداخل خزينة صغيرة داخل دولاب الملابس.

وفجر المجني عليه مفاجاة حينما ذكر بأنه طالب الجاني بضرورة إرجاع الخزينة الي مكانها من جديد دون إبلاغ الشرطة فطلب الأخير مهلة ولكنه لم يفعل ماطُلب منه.

وكانت شرطة دبي قد تقت بلاغا يفيد بتعرض أحد لاعبي كرة القدم المشهورين في الإمارات لحادث سرقة وعلي الفور قامت برفع البصمات الموجودة في الجزء الأسفل من خزنة الملابس حيث تم التأكد من وجود بصمات الطباخ الأسيوي عليها.
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