الدخول ممنوع.. فرق لبنانية وأجنبية في مرفأ بيروت للبحث عن المفقودين

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، في خبر عاجل لها، بوصول المزيد من الفرق اللبنانية والأجنبية الى المرفأ للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.





ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، وصلت فرق لبنانية وأجنبية إحداها من بولندا الى المرفأ للمشاركة في عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين.





كما كثفت القوى الأمنية والجيش من الإجراءات الأمنية عند المرفأ حيث وقع الانفجار.





ونقلت الشبكة عن مصادر أمنية قولها إن الدخول إلى المكان ممنوع لأي كان إلا للمعنيين بالتحقيق وبالبحث عن المفقودين، كما تم اتخاذ اجراءات قرب ما تبقى من حاويات تخوفا من عمليات سرقة.

ووفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة اللبنانية، توفى 137 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت.



