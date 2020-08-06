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حوادث

من أصول مصرية.. تجديد حبس نمساوي حاول تهريب بذور مخدرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:36 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد العيسوى
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب نمساوي من أصول مصرية 15 يومًا على ذمة التحقيق، لضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب بذور من المواد المخدرة. 

كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها. 


بداية الواقعة كانت عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط نمساوي حاول تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم، حيث حاول إخفاءها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد عبر المطار لتحقيق مكاسب مادية. 

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي أمرت بحبسة 4 أيام. 
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