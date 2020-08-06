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برلمان

برلمانية تطالب بمناقشة قوانين المعاش المبكر والمعينين على الصناديق الخاصة وعمالة التشجير

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بضرورة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة منها في شأن المعاش المبكر وإصلاح أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت عمالة التشجير.

وأكدت النائبة في بيان لها، أن البرلمان لا بد أن ينهي عمله بشكل يرضي الشارع ويحاول تخفيف المعاناة التي يواجهها بعض الفئات في المجتمع.

ونوهت إلى أن تعديلاتها على قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، لكي نتغلب على مشكلة المعاش المبكر، وتلبي مطلب جماهيري كما تمس جميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات.

وأكدت أن قانون تثبيت العمالة غير المنتظمة وإصلاح وضع المعنيين على الصناديق الخاصة يمسون أكثر من مليون مواطن ولا بد من العمل على إقرارهم قبل انتهاء الفصل التشريعي.
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