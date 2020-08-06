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سيارات

كيف تحمين سيارتك في الجراج؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 م
كيف تحمين سيارتك
كيف تحمين سيارتك في الجراج؟
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منة الله عبد الحميد
يفكر قائدو السيارات في الطريقة الصحيحة لحماية سياراتهم من السرقة بقدر الإمكان، ويهديهم تفكيرهم إلى وضع سياراتهم في الجراج أو ساحات الانتظار الخاصة بهم، وإذا كنت تعتاد على اصطفاف سيارتك داخل هذه الأماكن فيجب عليك الانتباه ومعرفة الطريقة الصحيحة لحمايتها. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح لحماية سيارتك في الجراج .. تعرف عليها.
 
- احرصي على عدم اصطفاف سيارتك بين سيارتين كبيرتين،  
إذا كانت سيارتك صغيرة، وليست كبيرة أو مرتفعة؛ لأن السيارتين المجاورتين لك على يمينك ويسارك ستقومان بحجب سيارتك، مما يجعل أحد الباحثين عن مكان لإيقاف سيارته لا ينتبه لوجود سيارة واقفة، والدخول بسرعة عالية، والاصطدام بسيارتك المحجوبة وسط السيارات الضخمة.

- احرص على وضع سيارتك في مكان مضيء بقر الإمكان، لأن وضعها في مكان مظلم يُسبب سرقتها بسهولة.

- قبل الاصطفاف بالجراج.. تأكد من خلو السيارة من الأشياء الباهظة والمتعلقات الشخصية، لتجنب سرقتها أثناء كسر الزجاج.

- حاول بقدر الإمكان الوقوف بجوار كاميرات المراقبة لتجنب سرقة سيارتك. 

- من الحين للآخر ، اذهب للاطمئنان على سيارتك. 

- قم بتصوير المكان المخصص لسيارتك بعد اصطفافها للعودة إليه بسهولة.

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