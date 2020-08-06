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برلمان

إحدى أدوات حروب الجيل الرابع.. برلماني يحذر من منظمات حقوق إنسان «مشبوهة»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:02 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بالبرلمان
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تعمّد بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة إظهار ملف حقوق الإنسان فى مصر بشكل سيئ، بينما تغفل تلك المنظمات التى تعتبر جيلا جديدا من المنظمات الإرهابية فى غطاء رسمى على ما يحدث فى الكثير من الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان.


وأوضح زين الدين، فى بيان اليوم الخميس، أن قضية حقوق الإنسان تحولت إلى مجال لترويج أفكار التنظيمات الإرهابية، واستطاعت جماعة الإخوان الإرهابية استغلال منظمات حقوقية دولية لتشويه مصر، وإصدار تقارير مشبوهة ممولة ومدفوعة من قطر وغيرها تردد فيها أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنحاز للجماعات الإرهابية، ويستعين تنظيم الإخوان الإرهابى بمنظمات حقوقية ممولة مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية.


وقال إن هذه المنظمات أثبتت بالدليل القاطع أنها ليست سوى أداة من أدوات الجيل الرابع فى الحروب لتدمير الشعوب أو لنشر الفوضى بهدف خدمة أجندات خاصة بها لمصالحها الشخصية ومصالح من يمولونها، وأكد أن المهنية في رصد المعلومة أمر مهم وهو الأمر الذي يغيب عن هذه المنظمة الدولية التي دائمًا ما تقول معلومات غير موثقة ومجهولة المصدر أيضا، بشكل متكرر ودائم وهو ما يجعلها مسيسة وغير حيادية.


وأضاف أنه بالرغم من المزاعم التى يطلقها عدد من المنظمات الحقوقية بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير فى تفنيد هذه المزاعم والرد عليها بشكل قاطع مما كان له أثر كبير فى مواجهة أكاذيب وشائعات تلك المنظمات المشبوهة، مشيرا إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من اهم دول العالم فى اهتمامها بملفات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. 
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