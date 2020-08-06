لو مكنتش انت تدلعني.. أحمد فلوكس يمازح جمهوره |شاهد

مازح الفنان احمد فلوكس , جمهوره بصورة جديدة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور" انستجرام " .
كتب فلوكس على الصورة " صباح التفاؤل.... صباح الحب .. صباح الخير ... و كما قال الشاعر الكبير العظيم ،،،، لو مكنتش انت تدلعني مين هايدلعني 😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معة الكثير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.