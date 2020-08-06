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ثقافة

الليلة.. رحلة الحجار على مسرح النافورة بدار الأوبرا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التي تجاوزت 40 عاما٬ وذلك خلال حفله المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم، الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا.


وبحسب بيان، اليوم الخميس، يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أروع ما قدمه "الحجار" عبر مسيرته الفنية من أعماله الغنائية المميزة ومنها: "يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى ــ زي الهوا ــ في قلب الليل".


وأبدى على الحجار اعتزازه باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا المصرية٬ وأكد سعادته باستئناف الأنشطة الإبداعية فى مصر باعتبار الفن والثقافة وجدان وضمير المجتمع.


ويقام الحفل مع التشديد على الالتزام بنسبة حضور الجمهور 25% وفقًا للإجراءات الاحترازية، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات واتباع التعليمات الاحترازية.
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رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا

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