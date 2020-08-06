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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، اليوم /الخميس/، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.
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