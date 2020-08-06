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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يسلم الباجورى مهام عمله نائبا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:08 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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محمد أمين
وجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية التهنئة للدكتور عبد الرحمن الباحورى لتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام بتسليمه مهام عمله ولقائه بمكتبه ليبدأ رحلة عمله بالقطاع الذى يضم وحدات وملفات عمل هامة.


وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، والتعاون بين قطاعات الجامعة المختلفة كفريق عمل واحد هدفه إعلاء اسم الجامعة وتطويرها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المختلفة ورسالتها كصرح علمى متميز.

وأعرب الباجورى عن سعادته لاختياره لهذا المنصب، مؤكدا على بذل قصارى جهده لتطوير القطاع واستمرار مابدأه النائبين السابقين لتحقيق أهدافه المنشودة.

حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.
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