أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 6-8-2020

ننشر أسعار الذهب في الإمارات خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 6-8-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 211.48 درهم ..

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

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إيهاب واصف: استخراجات الذهب مسئولية البترول

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (241.69 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (65.80 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (221.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (60.32دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (211.48 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.58 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (181.27 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.35 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (140.98 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (38.38 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (120.84 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.90 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (7,516 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (2,046 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,692 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (460.62 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (241,686 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (65,801دولار أمريكي).