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تعليم

"ختامه مسك" طلاب الثانوية الأزهرية بالواي الجديد: امتحان التفسير في غاية السهولة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:02 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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منصور ابوالعلمين
اختتمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020م بمحافظة الوادي الجديد فعالياتها  للقسم العلمي، وذلك  بأداء  اخر الامتحانات  في مادة التفسير.

وأعرب طلاب معهد البنين بمدينة موط عن فرحتهم لسهولة أسئلة امتحانات مادة التفسير، والتي كانت في غاية السهوله  ولم تخرج عن المنهج المقرر،  مؤكدين ان ختامه مسك ، لان معظم الاسئله كانت في مستوي الطالب المتوسط.
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وأشاد  الطلاب  بالجهود المبذوله من قبل  الأزهر الشريف وقياداته وأيضًا قيادات المحافظة، من أجل توفير كافة الإمكانيات لراحتهم  وانتهاء كافة  الامتحانات بسلام.

من جانبه تابع  عبدالله السعيد وكيل منطقة الوادي الجديد الازهرية اليوم الأخير للامتحانات في مادة التفسير، وذلك بالمرور علي عدد من لجان الامتحانات ، واطمئن على حسن سير الامتحانات.
وذكر أن جميع اللجان انهت اعمال امتحانات القسم العلمى دون شكوى حيث لم تتلقي غرفة العمليات اي شكوي من قبل الطلاب او الملاحظين بخصوص مادة التفسير.


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