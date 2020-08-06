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على السيد : تقارير تؤكد خطورة ناقلة النفط "صافر" على الكائنات البحرية ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:02 م
الكاتب الصحفي، على
الكاتب الصحفي، على السيد
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ، علي السيد ، إن هناك تقارير دولية تشير إلى خطورة ناقلة النفط "صافر" ، على الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، في حال انفجارها.

وأضاف الكاتب الصحفي ، على السيد ، عبر مداخلة هاتفية ، لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن في حالة تفجرها ، وحسب التقرير ، سيكون إنفجار مروع، بالإضافة إلى الكارثة البيئية الكبيرة ، التي سوف تسببها.

وأشار "السيد" ، إلى أن الحوثيين يسيرون بمبدأ ، إما أن يدمروا العالم إما أن يحقق لهم العالم مطالبهم المتعنتة بالمنطقة.

ويبلغ عمر هذه الناقلة المتهالكة 45 عاما، علما بأنه كان ينبغي التخلص منها قبل عقدين. وهي تحمل نحو 1.14 مليون برميل من النفط، وإذا تسرب محتواها في البحر الأحمر سيواجه الكوكب إحدى أخطر الكوارث البيئية على الإطلاق.

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