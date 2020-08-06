زحام أمام مدرسة السعيديه.. غضب طلاب الثانوية العامة فى أول يوم للتظلمات... فيديو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم الخميس زحام فى أول يوم تظلمات للثانوية العامة بمدرسة السعيدية بنين بالجيزة .





و توافد الطلاب ممن فقدوا درجات كثيرة فى المواد العلمية والأدبية حيث إختلفت مجاميعهم ما بين المرتفعة والمتوسطة و الضعيفه.





ولكنهم إتفقوا على أن اكثر المواد التى يعتقدوا إنهم لديهم درجات فيها هى ماجة اللغة العربية والفيزياء بالنسبة لشعبة العلمى والجغرافيا والفلسفة بالنسبة لشعبة الأدبى.





حيث قال أحمد علي إنه نقص ثمانى درجات فى مادتى الإنجليزية والعربية وإن مجموعه هو ٩٦ بالمئة مما سيحيل بينه وبين كلية الطب لذا قرر للجزء إلى التظلمات حتى يحصل على أى من الدرجات المفقودة ليستطيع دخول كلية الطب.





وأضاف محمد حسن إن مجموعه ٦٥ بالمئة وانه سيتظلم فى أربعة مواد هم اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والجغرافيا حيث خسر فى اللغة العربية فوق العشرون درجة.





وقال خالد عبدالرحمن انه يتمنى ان الإجراءات التى إتخذها الوزارة للتظلمات تكون مجزية ليستطيعوا من خلالها إسترجاع درجاتهم