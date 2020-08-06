AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفير ياسر علوي يكشف تفاصيل المساعدات المصرية لـ لبنان وشحنات أول طائرة مصرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:42 م
سفير مصر لدى لبنان
سفير مصر لدى لبنان
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور ياسر علوي ، سفير مصر لدى لبنان، إن الجسر الجوي الذي ستطلقه مصر لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، منوها الى أن الأولى عبارة عن المساعدات الطبية، إذ سترسل اليوم 9 أطنان من المساعدات، أما المرحلة الثانية فستكون مساعدات طبية وغذائية أهم ما فيها الدقيق، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح .

وأضاف " علوي " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية الاولى ،أن المرحلة الثالثة فستتضمن الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام في مواد إعادة الإعمار.

 وتابع  سفير مصر لدى لبنان، أن المستشفى الميداني المصري ببيروت نشأ بمبادرة مصرية أثناء العدوان على لبنان في عام 2006 ثم توقف عن العمل بعد انتهاء العدوان، بعدها أُعيد افتتاحه ديسمبر الماضي على خلفية ظروف الأزمة اللبنانية التي بدأت في شهر أكتوبر، ولعبت دورًا كبيرًا في علاج مصابي فيروس كورونا وقد العلاج مجانا لكل من يحتاج العلاج والدواء. 
 
وأكد  سفير مصر لدى لبنان، أنه بعد التفجير بساعات بدأ تقديم الاسعافات الأولية وتخييط الجروح وعلاج الكسور وغيرها، لافتًا إلى أن تفجير بيروت الأخير أكبر بمقدرا 3 أضعاف من التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. 

واشار الى أن الطاقة التفجيرية لما حدث أول أمس كانت كبيرة، حيث خلف التفجير دائرة نصف قطرها نحو 6 كم من نقطة الإنفجار، لافتًا إلى أن الاحتياجات الطبية هي الأكثر إلحاحا، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية مثل القمح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بلبنان يلتقي "باسيل" في إطار لقاءات مع القوى السياسية اللبنانية

تحصين الاستقرار.. سفير مصر في بيروت يبحث مع الرئيس اللبناني السابق تطورات الأوضاع السياسية

سفير مصر فى بيروت : جسر جوي لإغاثة اللبنانيين مزود بأطقم طبية ومواد غذائية ..فيديو

سفير مصر بـ لبنان: مستشفى ميداني وخط ساخن لتلقي كل الاتصالات المتعلقة بالمصريين

تحركات عاجلة من سفارة مصر في بيروت عقب انفجار المرفأ.. الاطمئنان على سلامة المصريين.. شحن جثامين الضحايا.. تخصيص خط ساخن للطوارئ.. ومتابعة سير العمل في المستشفى الميداني المصري

تحمل مساعدات طبية.. طائرة إغاثة مصرية تصل إلى بيروت

ترشيحاتنا

الأغرب فى العالم.. عادات وتقاليد لن تجدها إلا فى أفريقيا.. صور

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

حكم التباطؤ في توزيع التركة لعقود بعد وفاة المورث.. البحوث الإسلامية يجيب

حمو بيكا يطرح أغنية إنجليزية جديدة.. شاهد البرومو

بدون جراحة.. تخلصى من البواسير بـ طرق منزلية سريعة

AdvertisementS

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا