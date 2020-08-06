AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ندى بهجت تكشف أسرار مسلسل "ليالينا 80".. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:01 م
ندى بهجت
ندى بهجت
Advertisements
سمر سعد
كشفت الفنانة ندى بهجت، في فيديو حصري لـ صدى البلد، عن كواليس مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

وكشفت ندى بهجت عن تفاصيل شخصيتها التي قدمتها في المسلسل، وكيف تعاملت مع النجوم المشاركين في العمل، ورصدت تفاصيل وأسرار جديدة عن العمل الرمضاني الناجح.

 من المعروف أن مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

شارك فى بطولة "ليالينا 80" غادة عادل،  خالد الصاوي، إياد نصار، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.  

لمشاهدة اللقاء كاملا اضغط هنا
https://www.youtube.com/watch?v=PCFyWO4H4UI
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وانت مرتاح.. هبة عبد الغني تحيي ذكرى وفاة والدها

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

اتولدت على خشبة المسرح.. محمد عادل يكشف سبب عشقه للدراما .. فيديو

إياد نصار لجمهوره: استمتع بالإجازة الإسبوعية ولكن خليك آمن

كل سنة والمصريين بخير.. خالد الصاوي يحتفل بذكري ثورة 30 يونيو

على إنستجرام.. شاهد نهى عابدين تتألق بفستان أزرق

ترشيحاتنا

تفاصيل استقبال جثماني المصريين ضحيتي جريمة القتل بالسعودية بمطار القاهرة

حمو بيكا تريند للمرة الثانية بعد تلعثمه فى الغناء باللغة الإنجليزية.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

هجوم محتمل وراء انفجار بيروت.. جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق دولية ولا نثق بالحكومة

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

أبرزها حمل الأثقال.. أسباب صادمة للإصابة بالبواسير.. بحيل مجربة ومضمونة طرق سريعة لعلاجها فورا وبدون جراحة.. أطعمة ومشروبات تخلصك من الألم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا