ندى بهجت تكشف أسرار مسلسل "ليالينا 80".. فيديو

من المعروف أن مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.



شارك فى بطولة "ليالينا 80" غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.





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كشفت الفنانة ندى بهجت، في فيديو حصري لـ صدى البلد، عن كواليس مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.وكشفت ندى بهجت عن تفاصيل شخصيتها التي قدمتها في المسلسل، وكيف تعاملت مع النجوم المشاركين في العمل، ورصدت تفاصيل وأسرار جديدة عن العمل الرمضاني الناجح.