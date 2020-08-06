بسبب تعليق لافتات الدعاية الانتخابية.. سقوط عامود إنارة على المواطنين بدمنهور

سادت حالة من الفزع بين أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب سقوط عمود إنارة في شارع أحمد عرابي، أدي إلى تهشم واجهة محل أحذية وكسر ماسورة مياه.





بغضب تحدث محمد سعيد، من أهالي المنطقة عن سقوط عمود الإنارة، قائلا إن "أهالي المنطقة قدموا العديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة وشركة الكهرباء منذ بداية فصل الشتاء لصيانة الأعمدة خوفًا من سقوطها على المواطنين ولكن جميع الشكاوى لم يتم الرد عليها أو الاستجابة لها حتى الآن"، لافتًا إلى أن هذا الشارع من أهم الشوارع في مدينة دمنهور ويجمع العديد من المؤسسات الخدمية.





وأشار إلى أن لافتات الدعاية الانتخابية المعلقة على الأعمدة ساعدت في سقوط العمود، مؤكدًا أن المواطنين حذروا أصحاب الدعاية الانتخابية بعدم تعليق لافتات على هذه الأعمدة خوفًا من سقوطها ولكن لم يتم الاستجابة منهم أيضًا.