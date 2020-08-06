AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محلل سياسي: زيارة ماكرون للبنان تهدف لاستعادة فرنسا دورها من جديد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:09 م
الرئيس الفرنسي ايمانويل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
Advertisements
مـيـس رضـا

قال المحلل السياسي الكويتى مشعل النامى، إن توقيت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت يفسر الدور الذى تريد أن تلعبه فرنسا فى لبنان.

 

وأوضح "النامي"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"،أن إيمانويل ماكرون يسعى لاستعادة دور بلاده فى لبنان والهيمنة التى تقلصت بشكل كبير لكن يبدو أن فرنسا ترى أنها حتى تتمكن من استعادة دورها فإن عليها أن تفعل جنبا إلى جنب مع حزب الله دون مصادمته.

 

 

و أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بوصول موكب الرئيس اللبناني، ميشال عون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى محيط مرفأ بيروت لتفقد مكان الانفجار.

 

 

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، حذر الرئيس الفرنسي، خلال تفقده موقع الانفجار، من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق.

 

 

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، اليوم الخميس، إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، لمساعدة البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.

 

 

وقال الرئيس الفرنسي: "جئت أوجه رسالة صداقة وتضامن بعد انفجار بيروت وننسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات وسألتقي المسؤولين والقوى السياسية ولبنان يواجه أزمة اقتصادية سياسية ضحيتها الشعب اللبناني".

 

 

وشدد ماكرون على أهمية وضع حد للفساد والبدء بإلإصلاحات كشرط للحصول على دعم.

 

 

وأشار الرئس الفرنسي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الفرق الإنقاذية في لبنان.وأضاف ماكرون: "سأتولى تنسيق الدعم الأوروبي للبنان والضحية الأولى لهذا التفجير هو الشعب اللبناني وسنخوض حوارا صريحًا ويجب تحديد المسئوليات".



ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي موقع التفجير في بيروت.


وقام ماكرون بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحظة وصوله إلى لبنان، حيث غرد قائلا: "لبنان ليس وحيدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفجار بيروت.. ماكرون: مساعدات فرنسية في طريقها إلى لبنان الآن

بعد انفجار بيروت..فرنسا ترسل أطباء ومساعدات إلى لبنان..فيديو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور لبنان غدا.. فيديو

تضامنا مع بيروت.. رئيس الوزراء الفرنسي في سفارة لبنان بباريس.. صور

وزيرة إعلام لبنان: زيارة ماكرون لن تقتصر على الدعم المعنوي| فيديو

عون يستقبل الرئيس الفرنسي بمطار بيروت

ترشيحاتنا

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

حمو بيكا يطرح أغنية إنجليزية جديدة.. شاهد البرومو

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

بعد استفزازات تركيا.. قبرص تكشف عن تحركات عسكرية لحماية أمنها في شرق المتوسط

نجم الأهلي السابق: كهربا أفضل بديل حال رحيل رمضان صبحي

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا