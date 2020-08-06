AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:40 م
البتلو
البتلو
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بملف الفجوة الغذائية يأتى على أولوياتهما خلال الفترة الحالية.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم، والتى تصل إلى 50%، مؤكدا أنها تعتبر من الملفات التى كانت مهملة خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومى للبتلو يدعم صغار المربين، خاصة وأنهم يحصلون على قروض ميسرة لا تتطلب أوراق، مما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية فى هذا القطاع.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بهدف الإسراع في إقامة هذه المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع مع الاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلي للحوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان ثلاجة حفظ التقاوي ومركز التلقيح الصناعي

وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء

زراعة البرلمان: افتتاح مزارع الإنتاج الحيوانى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس بتشغيل المشروعات غير المستغلة

لسد الفجوة من اللحوم.. برلمانية: القيادة السياسية مهتمة بالثروة الحيوانية

وزير الزراعة يفتتح 6 مزارع إنتاج حيوانى بالبحيرة.. ونائبه: وفرنا 300 فرصة عمل للشباب .. والمحافظ: نحرص على دعم سبل التنمية

وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء..نواب: يقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد.. ويحقق الاكتفاء الذاتي

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

ننشر الصور الاولى لطائرة الجونة بعد سقوطها

أهم الأخبار.. سقوط طائرة فوق مطار الجونة.. تنسيق الثانوية العامة.. مصر ترسل مساعدات إلى بيروت

600 جنيه حد أدنى لإيجارات المحلات بزيادة 10% كل 3 سنوات.. مشروع قانون

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا