نائب: المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بملف الفجوة الغذائية يأتى على أولوياتهما خلال الفترة الحالية.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم، والتى تصل إلى 50%، مؤكدا أنها تعتبر من الملفات التى كانت مهملة خلال الفترة الماضية.





وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومى للبتلو يدعم صغار المربين، خاصة وأنهم يحصلون على قروض ميسرة لا تتطلب أوراق، مما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية فى هذا القطاع.



