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ديني

5 مواد الأصعب ونود الالتحاق بهذه الكلية.. شاهد آراء طلاب الثانوية الأزهرية في الامتحانات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:38 م
آراء طلاب الثانوية
آراء طلاب الثانوية الأزهرية في الامتحانات
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يارا زكريا
استطلع موقع "صدى البلد" آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية - القسم الأدبي-، في آخر يوم امتحانات، حيث أدى الطلاب والطالبات، اليوم الخميس، امتحان مادة التفسير، والذي يتم وسط إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا.

وقال أحد الطلاب، من لجنة معهد بنين الحسينية بمحافظة الشرقية، إن امتحان التفسير كان سهلًا جدًا، وتمكن من الإجابة عن كافة الأسئلة.

وأشار إلى أن معظم المواد كانت في مستوى الطالب المتوسط، وأبرز المواد الصعبة خلال العلمية الامتحانية الصرف والأحياء، مبينًا أنه يطمح إلي الالتحاق بكلية الهندسة. 


وذكر آخرون أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وتمكنوا من الاجابة عن معظمها، ولم يكن هناك أي أسئلة صعبة بالنسبة لذات المادة، مبينين أن أصعب الامتحانات بالنسبة لهن على الترتيب: الصرف، والاحياء، الكيماء، والديناميكا، والفيزياء، أما باقي المواد كانت سهلة 
وفي مستوى الطالب المتوسط، كما رغب معظم الطلاب في الالتحاق بكلية الهندسة بمجرد ظهور النتيجة والتنسيق.


وأشاد طلاب معهد بنين الحسينية بحسن تهيئة المراقبين الأجواء داخل اللجنة وحسمهم لعدم وقوع أي عمليات غش، إضافة إلى عمليات تعقيم وتطهير اللجان بصورة مستمرة و مرور اللجان الدورية من المسئولين في قطاعي المركز والمحافظة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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