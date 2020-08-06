برلمانى: المساعدات العاجلة للبنان تكشف عن الدور الرائد لمصر وهبتها لنجدة الأشقاء العرب

أكد النائب اشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك العاجل الذي أبدته مصر تجاه الأزمة في بيروت، في أعقاب الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت ، وأسفر عن مقتل 100 لبناني وإصابة نحو 4 آلاف آخرين ، مشيرا إلى إن موقف مصر يؤكد على الدور المساند لكافة الأشقاء العرب في كافة أزماتهم.





ونوه عثمان فى بيان صحفى له بما أعلنه وزير الإعلام، أسامة هيكل، عن قيام مصر بتجهير طائرتين عسكريتين وإرسالهما الى بيروت على وجه السرعة، محملين بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.





كما لفت عثمان، إلى تحرك مصر السياسي المساند للبنان فور اندلاع الأزمة، وتأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لتسخير كل الامكانات لمساعدة لبنان ، علاوة على التحرك الفوري لإنشاء المستشفى الميداني المصري في مكان الأحداث لمساعدة الجرحى والمصابين.





وأشاد بالدور المصري الرائد في كافة الملفات العربية، ومعربا عن خالص تمنياته للشعب اللبناني بسرعة السلامة والشفاء من المصاب الجلل الذي نال لبنان العزيز.