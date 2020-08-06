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اقتصاد

ستتيح للمواطنين فرص استفادة أكبر.. بشاي يشيد بإضافة نقاط الخبز لمبادرة "ميغلاش عليك"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن قرار الحكومة بالسماح بإضافة نقاط الخبز والرصيد النقدي لمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" ستتيح فرص أكبر لأصحاب البطاقات التموينية في شراء السلع الموجودة ضمن المبادرة.

وأضاف بشاي، أن الفرد الواحد في البطاقة التموينية سيستفيد بنحو 15 جنيها اضافية، والبطاقة المكونة من 5 أفراد ستستفيد بنحو 75 جنيها، إضافة الي ال 200 جنيه التي خصصتها الدولة للفرد وألف جنيه كحد أقصي للبطاقة في المبادرة كنسبة خصم، مشيرا إلي ان الفرد يحصل شهريا علي 150 رغيف خبز شهريا، والرغيف الذي لا يتم استهلاكه يحول لنقاط كل نقطة ب10 قروش أي ان الـ150 رغيفًا بـ15 جنيها.


وأوضح ان هذه الخطوة ستمنح أصحاب البطاقات التمونية قدرة اكبر علي الشراء ، وتعدد بدائل الشراء بدلا من قصرها فقط علي السلع الغذائية، وتعد هذه الخطوة من قبل الحكومة تطوير للمبادرة بعد انظلاقها.


وحول تشكيك البعض في ارتفاع اسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة، قال بشاي، إن الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك تتابع السلع المعروضة وتتلقي الشكاوي، وبالفعل حققت في أكثر من 60 شكوي تقدم بها مواطنون وتم التواصل مع التجار والشركات لحل هذه الشكاوي.
وأضاف أن الشركات الموجودة بالمبادرة ذات سمعة طيبة، فضلا عن ان العارضين بالمبادرة حريصين علي نجاحها لأنهم المستفيد الاول بهذا النجاح.

وقالت وزارة المالية، أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.

وتأتي هذه التيسيرات الجديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التي تصل ٢٠٪ والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة، وذلك على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافي المقرر لهم بـ ١٠٪ ببطاقات الرقم القومي دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية، ويمكن للمواطنين التواصل الفوري مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: «١٥٣٠٣»، والهاتف المحمول: «٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩» عند تعرضهم لأية مشاكل أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.

وأطلقت الحكومة يوم 26 يوليو الماضي، مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وخصصت الحكومة موقعًا إلكترونيًا، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة ومواصفات السلع. 

وتمنح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وتضم المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات.

كما تشمل القطاعات المشاركة أيضا قطاع الإلكترونيات والذي يتضمن موبايلات وتابلتات، وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه).

وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية مثل القطع الموفرة لخلاطات المياه، وقطع موفرة للشطاف، وقطع موفرة للدش.

ومن بين هذه القطاعات أيضا قطاع الأثاث ومنها غرفة نوم، وكرسي فوتيه، وكنبه فوتيه، وترابيزات، ودواليب، وجزامات، ووحدات تخديم، وكراسي مراجيح، بالإضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.
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