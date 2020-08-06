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رياضة

محمود عبد العزيز يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:37 م
محمود عبدالعزيز لاعب
محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك
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القسم الرياضي
حرص محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك المصاب، على تحفيز زملائه، والشد من أذرهم قبل اللقاء الذي سيجمعهم اليوم ضد فريق المصري البورسعيدي.

ونشر لاعب وسط الزمالك عبر صفحته الرسمية عبر "انستجرام" صورة لزملاءه، وكتب عليها "بالتوفيق يا رجالة، إن شاء الله استعداد كويس لـ أفريقيا".

يذكر أن اللاعب صاحب الـ30 عاما مصابا منذ أكتوبر الماضي، بإصابة الرباط الصليبي، تحديدًا لقاء مصر المقاصة، ويخضع اللاعب حاليًا الى برامج التأهيل ومن المفترض أن يعود إلى الملاعب قريبًا.

ويواجه الزمالك فريق المصري اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 على استاد برج العرب، في تمام الساعة الـ8 مساء، ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورت.
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