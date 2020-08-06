قيادي بـ الشعب الجمهوري: الصحة والشباب أهم أولوياتي داخل الشيوخ

أكد الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن أهم أولوياته بعد نجاحه في الانتخابات التركيز على النهوض بملف الصحة في محافظات الصعيد وملف الشباب ودعمهم وتمكينهم خلال الفترة المقبلة عن طريق التعديل والتقدم ببعض التشريعات الجديدة داخل مجلس الشيوخ.





وأضاف عبد الماجد، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيسعى بكل قوة للنهوض بالقطاع الصحي وخاصة في محافظات الصعيد لتوفير خدمات صحية مناسبة وكافية لمواجهة احتياجات المواطنين العلاجية والوقائية وتحديث المستشفيات وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمستلزمات عن طريق تقديم تشريعات جديدة في مجلس الشيوخ في هذا الإطار، وذلك من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالصعيد.





وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أنه من ضمن برنامجه الانتخابي الاهتمام بالشباب وقضاياهم عن طريقة تعديل بعض القوانين المتعلقة بهم لضرورة تمكينهم في الحياة السياسية ودمجهم في الأحزاب لتجهيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء في المحليات أو مجلس النواب، بجانب تعديل بعض القوانين داخل مجلس الشيوخ للحد من مشكلة البطالة بين الشباب وخلق فرصة عمل لهم عن طريقة تشجيع الاستثمار وإنشاء مناطق صناعية جديدة متطورة خاصة في الصعيد.