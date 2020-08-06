AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادي بـ الشعب الجمهوري: الصحة والشباب أهم أولوياتي داخل الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:23 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
حسن رضوان
أكد الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن أهم أولوياته بعد نجاحه في الانتخابات التركيز على النهوض بملف الصحة في محافظات الصعيد وملف الشباب ودعمهم وتمكينهم خلال الفترة المقبلة عن طريق التعديل والتقدم ببعض التشريعات الجديدة داخل مجلس الشيوخ.

وأضاف عبد الماجد، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيسعى بكل قوة للنهوض بالقطاع الصحي وخاصة في محافظات الصعيد لتوفير خدمات صحية مناسبة وكافية لمواجهة احتياجات المواطنين العلاجية والوقائية وتحديث المستشفيات وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمستلزمات عن طريق تقديم تشريعات جديدة في مجلس الشيوخ في هذا الإطار، وذلك من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالصعيد. 

وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أنه من ضمن برنامجه الانتخابي الاهتمام بالشباب وقضاياهم عن طريقة تعديل بعض القوانين المتعلقة بهم لضرورة تمكينهم في الحياة السياسية ودمجهم في الأحزاب لتجهيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء في المحليات أو مجلس النواب، بجانب تعديل بعض القوانين داخل مجلس الشيوخ للحد من مشكلة البطالة بين الشباب وخلق فرصة عمل لهم عن طريقة تشجيع الاستثمار وإنشاء مناطق صناعية جديدة متطورة خاصة في الصعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل قائمة التحالف الانتخابي لـ مجلس الشيوخ.. 40 مقعدا لـ مستقبل وطن و22 لـ الشعب الجمهوري.. و5 قيادات بارزة ضمن ترشيحات حماة الوطن

10 قائمة و7 فردي وأبو هشيمة أبرزهم.. ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ

قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات الشيوخ خطوة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر

قيادي بـ الشعب الجمهوري: مجلس الشيوخ يحقق زيادة المشاركة المجتمعية وإنجاز التشريعات بطريقة جيدة

قيادي بـ الشعب الجمهوري: الدعاية لافتات وصفحات "فيسبوك".. في انتخابات الشيوخ

حازم عمر وأحمد أبو هشيمة يجتمعان بأمانة «الشعب الجمهوري» في بني سويف استعدادا لـ«الشيوخ»

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

حكم التباطؤ في توزيع التركة لعقود بعد وفاة المورث.. البحوث الإسلامية يجيب

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

دخلت الشقة من السطح وخنقتها بإيشارب.. قاتل سيدة الفيوم يعترف بجريمته

التدخين يقلل من سعر سيارتك .. تعرف على السبب

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة