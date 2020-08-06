اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

افسد النجم العالمي اورلاندو بلوم لايف خطيبته النجمة العالمية كاتي بيري عندما اقتحم البث المباشر مع كلبها، عبر تطبيق zoom.





وقام اورلاندو بلوم بتقبيل كاتي بيري على الهواء ثم وجه التحية الى جمهورها قائلا hello live stream.





وكانت كاتي بيري اعلنت عن تأجيل طرح ألبومها الجديد " Smile"، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة