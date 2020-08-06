AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أسعار الذهب في الدول العربية.. عيار 21 يسجل 215 ريالا سعوديا.. و18 بـ 181 درهما في الإمارات.. و24 بـ 20 دينارا في الكويت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، في الأسواق اليوم، الخميس الموافق 6- 8- 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.



 الذهب في الدول العربية

- سجل جرام عيار 21 في السعودية 215.93   ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 181.27  درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 20.10  دينار كويتي

 

 اقرأ أيضًا: استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس


سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

وفيما يلي، نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (246.78 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 65.80 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (226.21 ريال سعودي) أي ما يعادل (57,58  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (215.93 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.58 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (185.08 ريال سعودي) أي ما يعادل (49,35 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (139.95  ريال سعودي) أي ما يعادل (38.38 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (123.39 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.90 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7.675  ريال سعودي) أي ما يعادل (2.046 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,727  ريال سعودي) أي ما يعادل (460.62  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (246,775 ريال سعودي) أي ما يعادل (65.801 دولار أمريكي)

 

سعر الذهب في الإمارات:

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (241.69  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (65.80 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (221.55 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (60.32دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (211.48 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.58 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (181.27 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.35 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (140.98 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (38.38 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (120.84 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.90 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (7,516 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  (2,046 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,692 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (460.62 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (241,686  درهم إماراتي) أي ما يعادل (65,801 دولار أمريكي)


 اقرأ أيضًا: استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس


الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (20.10 دينار كويتي) أي ما يعادل (65.80 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (18.43 دينار كويتي) أي ما يعادل (60.32 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (17.59 دينار كويتي) أي ما يعادل (57.58دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (15.08 دينار كويتي) أي ما يعادل (49.35 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14(11.73 دينار كويتي) أي ما يعادل (38.38 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (10.05  دينار كويتي) أي ما يعادل (32.90دولار أمريكي)

 

أسعار الجنيه الذهب 140.71 دينار كويتي، أي ما يعادل 460.62 دولار أمريكي

 

أسعار أوقية الذهب 20,101 دينار كويتي أي ما يعادل 65,801 دولار أمريكي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 178 ريالا في السعودية.. و18 بـ 149 درهما في الإمارات.. و24 بـ 16 دينارا بالكويت

أسعار الذهب في دول الخليج اليوم.. عيار 21 يسجل 181 ريالا في السعودية.. 18 بـ 152 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا بالكويت

أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 184 ريالا سعوديا.. و18 بـ 154 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 187 ريالا في السعودية.. 18 بـ 157 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

أسعار الذهب في الخليج.. عيار 21 يسجل 189 ريالا سعوديا.. 18 بـ 159 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت

ترشيحاتنا

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز حاجز الـ 70 ألف حالة

شهيرة توضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين

أحلام تدعم حسين الجسمي بعد التنمر عليه بسبب لبنان

بعد استغاثتها على مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة لضبط المتهمين بالتحرش بـ ريهام سعيد.. فيديو

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

AdvertisementS

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع