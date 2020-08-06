«القومى لحقوق الإنسان» ينظم دورات تدريبية لانتخابات «الشيوخ»

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيتابع انتخابات مجلس الشيوخ في إطار تنفيذ مهامه المنوط بها وفقًا لقانون إنشائه.





وفي إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، ينفذ برنامجه التدريبي لإعداد مدربين من منظمات المجتمع المدني دعمًا للدورالمهم لتلك الجمعيات ومن أجل الوصول إلي انتخابات حره ونزيهة تتفق والمعايير الدولية المتعارف عليها.





ويعقد، اليوم الخميس، ثلاث دورات تدريبية في النطاقات الإقليمية:-

* دورة أسوان وتضم محافظات قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

* دورة الإسكندرية وتضم محافظات البحيرة، كفرالشيخ، ومطروح.

* دورة الإسماعلية وتضم محافظات شمال وجنوب سيناء، السويس، وبورسعيد.

ويهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين من الجمعيات الأهلية بدور المجلس في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ وإكسابهم مهارات وأساليب وطرق التدريب في مجال متابعة الاستحقاقات الانتخابية.