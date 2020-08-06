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برلمان

برلمانية: استقبال مصر 50 ألف سائح حتى الآن مؤشر قوي بالالتزام بالضوابط الوقائية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:50 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
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فريدة محمد
ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، تزايد حركة السياحة الوافدة إلى مصر ووصول الزائرين إلى أكثر من 50 ألف سائح إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من مختلف بلدان العالم.

مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل نجاح المنشآت السياحية والتزامها بتنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المنشآت وأثناء التعامل مع السائحين.

ولفتت فهيم، في بيان لها، أن الدولة المصرية وقت انشغالها في مجابهة  فيروس كورونا، لم تتغافل تطوير وترميم القطاع السياحي، فخطوات وتحركات وزير السياحة والآثار كانت مستمرة في تجهيز الأماكن السياحية وترميم المواقع الآثرية المختلفة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين بعد انتهاء ذروة فيروس كورونا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة يمثل رافد أساسي ومهم للاقتصاد القومي، والنهوض به وإعطاء الاهتمام له يعود بالنفع على الاقتصاد مما سيدعم الدولة المصرية وخزانتها.
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