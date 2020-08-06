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سيارات

جيلي تطور سيارة جديدة مستوحاة من سيارات فولفو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جيلي عن نموذج لسيارة مميزة تعمل على تطويرها ، وتم  تنفيذها من تصميم سيارات S60 الشهيرة من فولفو 

، كما تأتي هذه السيارة بهيكل انسيابي بطول 4 متر و 78 سم أي أطول من هياكل سيارات S60 بـ 24 سم تقريبا ويبلغ هذا الهيكل 186سم تقريبا و ارتفاعه 146 سم 


كما تتميز هذه السيارة بأبوابها التي تفتح بجهات متعاكسة كما في سيارات رولز رويس الفاخرة وشبابيكها التي تخلو من الإطارات الجانبية والعلوية مثل شبابيك سيارات مرسيدس .

ووفقا لشركة جيلي فإن هذه السيارة بنيت وفقا لتقنيات اعتمدتها الشركة في تطوير مركباتها المستقبلية وحصلت على منصات CMA 
وبهذه الخاصية أصبحت المسافة بين محوري العجلات في السيارة 280 سم تقريبا .

ووفقا لجيلي فإن هذه السيارة ستحصل على محركات بنزين توربينية  بعزم 190 حصان ، مطورة بنفس التقنيات التي طورت فيها محركات سيارات فولفو الجديدة 

 كما من المتوقع أن تكشف جيلي عن التصميم الكامل النهائي لـ Preface خلال حدث تعقده خريف العام الجاري، وتشرح فيه عن باقي المواصفات التقنية والأنظمة الإلكترونية التي ستحصل عليها قمرة  هذه السيارة 

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